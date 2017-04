\Berkunjung ke Indonesia, Pemerintah Harus Pikat Wapres AS\

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Mike Pence akan melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada tanggal 20 April. Pada pertemuan ini, Mike Pence akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Kunjungan ini terbilang istimewa bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia terpilih sebagai salah satu negara dalam kunjungan Mike Pence kali ini selain Jepang dan Korea Selatan.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, terdapat beberapa faktor yang menjadi daya tarik Indonesia bagi Amerika Serikat. Salah satunya adalah investasi AS melalui Freeport di Papua.

"(Faktor penarik di antaranya adalah) masalah kebangkitan radikalisme islam dan terorisme, peran Indonesia di Asean terutama soal laut China Selatan dan peran strategis investasi AS termasuk Freeport," tuturnya kepada Okezone.

Indonesia pun dapat memanfatkan kunjungan ini untuk menjalin kerjasama yang potensial. Salah satunya adalah pada industri pengolahan dan pertambangan.

"Sektor potensial yang ditawarkan salah satunya investasi di industri pengolahan, industri digital atau ekonomi kreatif, jasa keuangan, sektor migas (minyak dan gas) dan pertambangan," ungkapnya.

Untuk itu, Indonesia perlu lebih siap agar dapat memikat Wapres AS untuk menyetujui dan melanjutkan serangkain Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati esok hari. Dengan begitu, diharapkan AS tak lagi menarik diri untuk berinvestasi di Indonesia pada berbagai sektor.

"Ada beberapa perusahaan AS yang memindahkan pabriknya ke Vietnam dan Thailand, yang terbaru perusahaan elektronik AS tidak jadi menambah investasi karena instabilitas politik, dan kepastian hukum," tutupnya.

Seperti diketahui, persiapan saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, persiapan saat ini tengah dilakukan di bawah koordinasi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

"Beberapa hal sekarang ini sedang dipersiapkan oleh Ibu Menlu dan dari Amerika Serikat dari Wakil Presiden (AS) akan diterima di Istana oleh Presiden juga dab terbitnya akan ada statement yang akan disampaikan bersama. Apa statement itu? Nanti tanggal 20 (April)," ungkapnya di Kompleks Istana Negara.

Diharapkan pertemuan ini nantinya akan membuahkan kerjasama yang positif bagi Indonesia. Hanya saja, belum diketahui secara detail kerjasama apa saja yang akan disepakati dalam kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat pekan ini ke Indonesia.

"Ya nanti Ibu Menlu yang menyampaikan karena ini domain-nya Menlu. Tapi yang jelas bahwa kehadiran Wakil Presiden ini akan diterima oleh Presiden kita sekaligus ada Press Statement dan sekaligus juga akan melakukan pembicaraan bilateral dengan Wakil Presiden," tutupnya.