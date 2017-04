\Wapres AS ke Indonesia, Kontrak Freeport Potensial untuk Dibahas\

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) Mike Pence akan melakukan kunjungan kerja pada hari ini. Pada kunjungan kali ini, Mike Pence akan melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, banyak peluang yang dapat dilirik oleh Indonesia dalam kunjungan Wapres AS kali ini. Salah satunya adalah pada sektor industri pengolahan dan industri pertambangan.

Hanya saja, bagi AS, juga terdapat beberapa peluang kerjasama untuk dijalin bersama Indonesia. Salah satunya adalah kerjasama perpanjangan kontrak Freeport yang akan habis pada tahun 2021 mendatang.

"Pasti freeport akan dibahas karena nilai strategisnya baik dari sisi ekonomi maupun keamanan. Mike Pence ada kecenderungan membahas skenario perpanjangan kontrak karya yang habis tahun 2021. Entah dengan skema IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) yang direvisi atau namanya tetap kontrak karya," tuturnya kepada Okezone.

Tak hanya itu, kerjasama pada sektor pesawat terbang juga menjadi peluang bagi AS untuk dapat dikembangkan di Indonesia. Pasalnya, Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada industri pesawat terbang AS.

"Sementara itu peluang perdagangan yang cukup besar di Indonesia adalah industri penerbangan, dan alat militer. Indonesia cukup ketergantungan dengan pesawat buatan AS," ungkapnya.

Hal ini pun dapat dimanfaatkan secara positif bagi Indonesia, khususnya dalam kerjasama pada sektor industri pesawat terbang. Diharapkan, kerjasama ini dapat berdampak pada perkembangan industri pesawat terbang tanah air.

"Diharapkan dalam jangka panjang dengan destinasi penerbangan yang smakin banyak dan pertumbuhan penumpang pesawat komersil yang naik, perusahaan pesawat AS dapat membuat cabang produksinya di Indonesia," tutupnya.