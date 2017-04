\Saham BUMI Masuk Zona Merah, Cetak Transaksi Rp884 Miliar\

JAKARTA - Saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) bergerak luar biasa hari ini. Naik tajam, lalu langsung dibanting ke zona merah.

Alhasil, harga saham BUMI pada akhir perdagangan Kamis 20 April 2017 melemah Rp22 atau 5,24% menjadi Rp398 per saham.

Padahal, saham BUMI sempat menyentuh level Rp442 per saham, atau naik Rp22 atau 5,24% pada hari ini.

Emiten tambang milik Grup Bakrie ini memang berencana melakukan penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) alias right issue.

Di right issue ini, BUMI memasang harga Rp926 per saham. Dengan anjloknya harga saham hari ini, kian jauh ke harga right issue yang dipatok perseroan.

Saham baru BUMI akan dicatatkan pada 9 Juni, dan right issue di bursa saham pada 11 Juni, kemudian diperdagangkan pada 12-16 Juni. Sedangkan untuk masa penjatahan, akan dimulai pada 22 Juni.

Dalam right issue ini, akan diterbitkan sebanyak 28,7 miliar saham baru atau sekira 38,59% dari total saham perseroan dengan nilai mencapai Rp26,62 triliun. BUMI juga menerbitkan obligasi wajib konversi (OWK) dengan jumlah pokok sebesar Rp8,45 triliun.

Dengan demikian, total dana yang diperoleh dari right issue dan penerbitan obligasi ini diperkirakan mencapai Rp35,08 triliun.

Transaksi Rp884 Miliar

Transaksi atas saham BUMI hari ini juga mencetak rekor. Saham ini ditransaksikan sebanyak 23.945 kali. Jauh di atas transaksi saham-saham lainnya.

Volume saham yang ditransaksikan juga terbilang wow. Jumlahnya mencapai 2,12 miliar lembar saham. Ini adalah saham yang paling banyak ditransaksikan hari ini.

Nilai transaksi yang tercatat juga paling tinggi, tembus Rp884 miliar. Jauh di atas nilai transaksi saham-saham lainnya, paling dekat adalah nilai transaksi atas saham BBCA yang mencapai Rp508 miliar.