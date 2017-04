\Dana Asing Dorong Rupiah Menguat ke Rp13.326 di Kuartal I-2017\

JAKARTA – Nilai tukar Rupiah menguat pada periode tiga bulan pertama di 2017. Selama triwulan I- 2017, rupiah mengalami apresiasi sebesar 1,09% (year to date) menjadi Rp13.326 per dolar AS.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara memaparkan, Rupiah bergerak menguat pada Maret 2017 ditopang stabilitas makroekonomi yang terjaga dan persepsi positif terhadap prospek perekonomian Indonesia serta risiko global yang berkurang.

“Penguatan rupiah didukung oleh aliran modal asing yang terus meningkat sejalan dengan prospek investasi pada aset domestik yang menarik bagi investor asing serta membaiknya faktor global,” kata dia di Gedung BI, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Dia melanjutkan, aliran dana asing yang masuk tersebut terutama dalam bentuk pembelian saham dan Surat Utang Negara.

“Ke depan, BI akan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi untuk mendorong nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar,” kata dia.