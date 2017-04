\Resmikan Galeri Investasi Ke-8, MNC Sekuritas- BEI Eksis di Universitas Majalengka\

MAJALENGKA - Ekspansi perusahaan sekuritas di bawah naungan MNC Group, PT MNC Sekuritas (sebelumnya bernama PT MNC Securities) dilakukan secara berkesinambungan dan agresif melalui peresmian Galeri Investasi (GI) Bursa Efek Indonesia (BEI) di berbagai wilayah Indonesia. Hanya berselang beberapa hari sejak peresmian GI Syariah BEI di UIN Banten, kali ini MNC Sekuritas meresmikan GI BEI di wilayah Jawa Barat yaitu di Universitas Majalengka (UNMA) pada hari Kamis, 20 April 2017.

Peresmian GI BEI UNMA adalah peresmian Galeri Investasi ke-8 yang dilakukan MNC Sekuritas pada tahun 2017 setelah sebelumnya meresmikan GI BEI di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya, STIE Widya Dharma Pontianak, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Universitas Dharmas Indonesia (UNDHARI) Dharmasraya, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka (UHAMKA) Jakarta, dan Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN Banten). GI BEI UNMA merupakan Galeri Investasi ke-48 MNC Sekuritas, sekaligus merupakan point of sales ke-85.

Adapun seremoni peresmian GI BEI UNMA ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatanganan piagam kerjasama yang dilakukan oleh Wakil Rektor II UNMA Dr. Rahayu Kusumadewi, S.E., S.IP., MSi., Direktur Pengembangan BEI Nicky Hogan, dan Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria, turut disaksikan dan dihadiri oleh Wakil Rektor III UNMA H. Dadang Hendriana.

Pada kesempatan tersebut, para mahasiswa dan dosen UNMA juga memperoleh edukasi melalui Seminar Pasar Modal yang disampaikan oleh Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Nicky Hogan dengan tema “Investasi di Pasar Modal”, dan oleh Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria dengan tema “Investasi Saham itu Mudah.”

Direktur IT & Online Trading MNC Sekuritas Fifi Virgantria menyatakan optimismenya atas pertumbuhan jumlah nasabah maupun transaksi di MNC Sekuritas wilayah Jawa Barat dengan diresmikannya GI UNMA ini.

“MNC Sekuritas sebenarnya sudah menancapkan kakinya di wilayah Jawa Barat melalui cabang di Bandung Veteran & Wisma CIMB Niaga, dan Galeri Investasi BEI di UNSWAGATI Cirebon, STIE Pelita Bangsa Cikarang – Bekasi, STEI Tazkia Bogor, Universitas Langlangbuana (UNLA) Bandung, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Depok, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan STIE Kesatuan Bogor. Kami juga melihat adanya kenaikan signifikan persentase jumlah nasabah kami di wilayah Jawa Barat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, dari sebelumnya 1,2 % dari total nasabah secara nasional pada tahun 2014 menjadi 14,2 % per Maret 2017. Total transaksi pada tahun 2016 juga tercatat meningkat sebesar hampir 40% dibandingkan tahun 2014. Dengan antusiasme dari mahasiswa/i dan dosen UNMA, kami yakin akan terjadi pertumbuhan yang lebih besar lagi di tahun 2017 ini,” kata Fifi.

Per Februari 2017, MNC Sekuritas yang baru saja berganti nama dari sebelumnya MNC Securities per tanggal 22 Maret 2017 sesuai Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.04/2016, berhasil menduduki peringkat 12 based on value, mengalami kenaikan dari sebelumnya peringkat 18 pada bulan Februari 2016. Nilai transaksi bertumbuh 51,3% dari sebelumnya Rp 8,9 Triliun YTD Februari 2016 menjadi Rp 13,5 Triliun YTD Februari 2017. Total jumlah nasabah MNC Sekuritas secara nasional mencatatkan pertumbuhan positif, dari sebelumnya ± 18.000 nasabah menjadi lebih dari 20.000 nasabah per bulan Februari 2017.

MNC Sekuritas masuk dalam ranking 3 besar perusahaan sekuritas swasta lokal yang tercatat di Bursa Efek Indonesia based on velue per Desember 2016. YTD Desember 2016, MNC Sekuritas juga mencatatkan pertumbuhan market share nya sebesar 62 % dan pertumbuhan trading value sebesar 112,5 % secara YoY dari tahun 2015. dibandingkan tahun sebelumnya. Secara peringkat, MNC Sekuritas juga mengalami perbaikan dari peringkat based on value 22 per Desember 2015 menjadi peringkat 14 per Desember 2016.

Melalui berbagai inovasi dan peningkatan layanan bagi nasabah, MNC Sekuritas berkomitmen untuk terus menjadi perusahaan sekuritas terbaik dan terpercaya di Indonesia.

(kmj)