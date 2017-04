\Ketemu Wapres AS, Kadin Rencanakan Bahas Perdagangan dan Investasi\

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia direncanakan akan melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Michael Pence. Hal ini akan dilakukan saat sebelum dilakukannya business forum pengusaha Indonesia dengan AS.

"Alhamdulillah sudah dicadangkan waktu pertemuan dengan Kadin. Rencananya kita akan membahas spesifik mengenai perdagangan dan investasi," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Roesan Roeslani, di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Dari sisi perdagangan, Rosan mengatakan, pihaknya akan menyampaikan bagaiman cara Indonesia bisa meningkatkan perdagangan ke AS dan sebaliknya. Dalam pembicaraan dengan Kedutaan Besar (Kedubes) AS untuk Indonesia disampaikan bahwa AS tidak mau mengurangi perdagangan atau ekspor AS, tapi trade balancing.

"Kuenya gak diperkecil tapi diperbesar, mereka gak impose tarid. Tapi next-nya ini gimana? Itu yang didiskusikan," ujarnya.

Roesan berharap, kehadiran Wapres AS dalam pertemuannya bisa mengkomunikasikan secara tepat kebijakan yang ada di Indonesia. Apalagi dari perdagangan AS ada assessment dengan beberapa negara yang membuat trade deficit mereka besar.

"Sedangkan kita ingin meningkatkan investasi dari banyak negara lainnya, kita ingin dengar langsung apa sih rencana kebijakan mereka ini dan apa dampaknya ke negara Asean utamanya Indonesia. Kita bisa dengar langsung," tandasnya.