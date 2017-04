\Ini Alasan Wapres AS Kunjungi Indonesia\

JAKARTA - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Michael Richard Pence hari ini telah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan ini dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Kunjungan ini terbilang istimewa bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia dipilih sebagai 1 dari 3 negara dalam lawannya ke Asia. Selain Indonesia, Wapres AS juga mengunjungi Jepang dan Korea Selatan.

Lantas, apa yang menyebabkan Wapres AS memilih untuk berkunjung ke Indonesia?

Michael Richard Pence mengungkapkan, pilihan untuk berkunjung ke Indonesia tak terlepas dari keputusan Donald Trump sebagai Presiden AS. Menurutnya, Trump menganggap Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk menjalin kemitraan strategis pada berbagai sektor.

"Saya tahu bahwa saya yang pertama yang melakukan kunjungan kenegaraan pertama ke Asia Tenggara, dan kami kunjungi Indonesia. Presiden Donald Trump mengirim saya ke sini karena AS menganggap terdapat kesempatan besar untuk menjalin kerjasama strategis," tuturnya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).

Menurutnya, Indonesia merupakan salah satu negara besar yang berhasil menjaga nilai demokrasi. Hal inilah yang pada akhirnya juga mendorong terjalinnya kerjasama pada sektor perdamaian antara kedua negara.

"Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, 2 negara memiliki banyak nilai bersama, termasuk kebebasan, peraturan hukum, hak asasi manusia, dan keragaman agama. AS bangga menjadi mitra dengan Indonesia untuk mempromosikan hal-hal yang melindungi nilai-nilai ini. Hak untuk semua orang," ungkapnya.

Sebelumnya, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, terdapat beberapa faktor yang menjadi daya tarik Indonesia bagi Amerika Serikat. Salah satunya adalah investasi AS melalui Freeport di Papua.

"(Faktor penarik di antaranya adalah) masalah kebangkitan radikalisme islam dan terorisme, peran Indonesia di Asean terutama soal laut China Selatan dan peran strategis investasi AS termasuk Freeport," tuturnya.

Indonesia pun dapat memanfaatkan kunjungan ini untuk menjalin kerjasama yang potensial. Salah satunya adalah pada industri pengolahan dan pertambangan.