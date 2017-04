\Menlu Retno: Freeport Is Done, Sudah Tanda Tangan!\

JAKARTA - Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) telah melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada hari ini. Pertemuan ini dilakukan usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pada pertemuan ini terdapat beberapa kerjasama yang disepakati. Dirinya menyebutkan masalah Freeport sudah ditandatangani.

"Nilainya yang ditandatangani di depan kedua wapres USD8 billion (miliar). System advance nett ring infrastructure. Jadi lebih banyak semuanya yang di bidang energi. Dari geothermal pengolahan limbah dan sebagainya. Kalau Freeport is done. Kan sudah ditanda tangan," ujar Retno di Komplek Istana, Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Diharapkan, kerjasama ini dapat terus dilanjutkan bersama AS. Utamanya kerjasama bilateral seperti yang diharapkan oleh AS.

"Di dalam kita bekerjasama di dalam semua bidang. Itu kan kita tidak bekerja sama hanya dnegan satu negara. Ada bidang yang memang expertise dari satu negara, itu kita lakukan kerjasama dengan negara tersebut, yang lain negara ini tidak memiliki expertise, dan we have go with other countries, kita lakukan. Tapi semuanya dihitung, dan presiden kita kan beliau ini kan semuanya ada perhitungannya yang jelas. Jadi kayak kali ini," tutupnya.