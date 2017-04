\Tunas Ridean Sebar Dividen Rp20/Saham Bulan Depan\

JAKARTA - PT Tunas Ridean Tbk (TURI) membagikan dividen sebesar Rp167,4 miliar dari laba yang diatribusikan kepada pemegang saham tahun 2016 sebesar Rp 551,7 miliar. Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan.



Direktur Keuangan Tunas Ridean, Kent Teo mengatakan laba tersebut setara dengan Rp30 per saham.



"Rinciannya adalah sebesar Rp10 per saham telah dibayarkan sebagai dividen interim pada tanggal 7 November 2016, sisanya sebesar Rp111,6 miliar atau sebesar Rp 20 per saham akan dibayarkan sebagai dividen final pada bulan Mei 2017," ungkap Kent di Jakarta Kamis (20/4/2017).



PT Tunas Ridean Tbk (TURI) mencatat kinerja positif sepanjang tahun 2016. Pendapatan bersih Tunas Ridean mengalami kenaikan sebesar 23% dibanding tahun lalu menjadi Rp12,5 triliun.



Kondisi ekonomi yang membaik tahun 2016 turut dirasakan pada industri otomotif nasional yang turut berdampak positif pada kinerja keuangan Perseroan. Kent Teo mengatakan selain meraih kenaikan pendapatan, TURI juga berhasil mencatatkan kenaikan laba bersih.





"Laba bersih 2016 juga mengalami peningkatan sebesar 89% dari Rp292,2 miliar di tahun 2015 menjadi Rp552,5 miliar di tahun 2016" ujarnya.



Dia menguraikan, laba Grup Tunas Ridean dari bisnis otomotif meningkat 162% menjadi Rp362,6 miliar. Pasalnya terjadi peningkatan pada pasar mobil nasional.



"Pasar mobil nasional mengalami kenaikan sebesar 5% menjadi 1,1 juta unit, sementara penjualan mobil Grup naik 17% menjadi 50.990 unit, didukung oleh peluncuran model baru yang disertai dengan peningkatan marjin," katanya.





Sedangkan laba divisi rental Tunas Ridean naik 386% menjadi Rp24,8 miliar, terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan atas penjualan mobil bekas sewa.



Untuk penjualan mobil baru tumbuh 27% sepanjang kuartal pertama tahun 2017 menjadi 14.828 unit, dibanding periode yang sama 2016 lalu yang sebanyak 11.663 unit. Sedangkan pertumbuhan penjualan mobil baru Tunas sepanjang 2016 mencapai 50.990 unit atau tumbuh 17% dari tahun 2015 yang meraih total penjualan sebanyak 43.420 unit.



"Pertumbuhan penjualan mobil baru sepanjang tiga bulan pertama 2017 didorong oleh pertumbuhan yang tinggi dari Tunas Toyota sebesar 47% (year to date) mencapai 9.783 unit, dibanding kuartal pertama 2016 yang sebanyak 6.655 unit," tambahnya.



Di urutan dua adalah penjualan Tunas Daihatsu yang mencapai 4.698 unit (ytd), namun tumbuh tipis 1% dari periode yang sama 2016. Kemudian penjualan mobil Tunas BMW di kuartal pertama 2017 tumbuh 26% menjadi 237 unit.



Dari sisi Roda Dua, ada pertumbuhan penjualan 9% di kuartal pertama menjadi 45.898 unit. Sehingga sepanjang 2016 penjualan motor Tunas Ridean mencapai 206.343 unit.

