\Menhub Pastikan Tak Ada Pelanggaran dalam Penetapan Direksi Baru Garuda\

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pastikan tidak ada pelanggaran atau kekurangan yang dilakukan oleh maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia dalam menetapkan jajaran direksinya yang baru.

Menurut Budi, pihaknya sudah berkoordinasi dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk nantinya ditunjuk Direktur Operasi dan Maintance.

"Saya sudah bicara dengan kementerian BUMN, akan ditunjuk direktur operasi dan direktur maintenance, jadi tak ada lagi masalah kekurangan atau ketidakpatuhan garuda terhadap direktur operasi dan direktur maintennace. Sudah ada pengajuan,"ujar Budi di Hotel ShangriLa, Jakarta,Kamis (20/4/2017)

Budi berjanji dalam waktu seminggu ini akan memproses untuk menerapkan direktur operasi dan direktur maintanance (perawatan).

"Mungkin dalam seminggu ini sudah akan selesai,"tandasnya.

Sekedar Informasi, Sebelumnya PT Garuda Indonesia telah menyerahkan dua nama untuk mengisi posisi direksi baru kepada Kementerian Perhubungan. Dua posisi itu yakni Chief of Operation (COO) dan Chief of Maintance (COM)