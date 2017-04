\Sederet Kebijakan Sri Mulyani untuk Pacu Sektor Manufaktur\

WASHINGTON - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan sambutan dalam kegiatan East Asia Pacific Department (EAP) Seminar on Unleashing Productivity: The Key to Sustainable Inclusive Growth. Salah satu yang dirinya konsern adalah manufaktur.

Sri mulyani mengatakan, pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa kebijakan strategis untuk menghidupkan kembali sektor manufaktur di Indonesia. Di antaranya adalah memfasilitasi pertumbuhan industri pendukung.

"memperbaiki infrastruktur jalan, pelabuhan dan energi, meningkatkan iklim investasi; mengoptimalkan industri nasional untuk bergabung dengan global value chain; deregulasi yang berkelanjutan dalam bidang logistik dan distribusi; menjamin ketersediaan faktor produksi dengan harga yang kompetitif, khususnya energi;," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Selain itu, lanjutnya, untuk mendukung manufaktur perlu meningkatkan produktivitas subsektor manufaktur dengan lapangan kerja yang tinggi melalui penyediaan tenaga kerja yang sangat terampil. Serta, meningkatkan pendidikan melalui pendidikan konvensional dan kejuruan Sekolah.

Turut hadir sebagai pembicara panel dalam kegiatan ini adalah Menkeu Paraguay Santiago Pena, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, Penasihat Perdana Menteri pada Program Transformasi Nasional dan CEO, Performance Management and Delivery Unit (Pemandu) Malaysia, Dato’ Sri Idris Jala dan Direktur Pengelola Sekolah Bisnis George Washington, Danny Leipziger.