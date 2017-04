\Di Amerika, Sri Mulyani Cerita Potensi Perempuan Indonesia\

JAKARTA - Di Hari Kartini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan peran wanita. Hal ini disampaikan di sambutan dalam kegiatan East Asia Pacific Department (EAP) Seminar on Unleashing Productivity: The Key to Sustainable Inclusive Growth.

Di Gedung J, kantor pusat Bank Dunia, Amerika Serikat (AS), Sri Mulyani mengatakan, Indonesia memiliki bonus demografi, di mana sekira 60% penduduk Indonesia berusia di bawah 39 tahun yang memiliki potensi kreativitas dan inovasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi.

"Indonesia memiliki banyak peluang pada sektor kewirausahaan. Khususnya untuk pengusaha muda perempuan," kutip dari keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Oleh karena itu, lanjut Sri, dalam lingkungan yang terus berubah di mana persaingan global semakin ketat, Indonesia pada dasarnya memiliki banyak potensi. Terutama dalam pengembangan kewirausahaan.

"Terutama bagi pengusaha muda dan perempuan," ujarnya.