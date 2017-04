\Hari Kartini, Sri Mulyani: Fasilitas Kantor Harus Dukung Pegawai Perempuan!\

WASHINGTON - Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk besar dan memiliki populasi usia produktif. Indonesia juga memiliki potensi inovasi dan kreativitas sejalan dengan perkembangan teknologi.

Melihat hal ini, pada dasarnya Indonesia memiliki kemampuan lebih untuk dapat menumbuhkan kewirausahaan, khususnya bagi pengusaha muda dan wanita. Hanya, pemerintah perlu upaya lebih keras untuk mendorong kualitas tenaga kerja.

“Tidak semua anak muda siap masuk ke dunia kerja karena inequality di pendidikan dan pelatihan. Pemerintah telah menghitung mekanisme untuk meningkatkan kualitas mereka yang rentan ini, termasuk untuk partisipasi anak muda pada inovasi, dengan berbagai program penciptaan lapangan pekerjaan,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat East Asia Pacific Department (EAP) Seminar on Unleashing Productivity: The Key to Sustainable Inclusive Growth di Gedung J, Kantor Pusat Bank Dunia, Washington, D.C, Amerika Serikat seperti diberitakan Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Selain itu, partisipasi tenaga kerja perempuan juga masih menjadi masalah karena isu ketidaksetaraan gender, utamanya dalam menyeimbangkan waktu kerja dan keluarga. Untuk itu, menurut Sri Mulyani, pemerintah juga terus berupaya mendorong partisipasi tenaga kerja perempuan, misalnya dengan mendukung penyesuaian standar kompetensi pegawai perempuan.

“Kami juga mendorong program untuk menyediakan fasilitas di kantor yang mendukung pegawai perempuan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki bonus demografi, di mana sekira 60% penduduk Indonesia berusia di bawah 39 tahun yang memiliki potensi kreativitas dan inovasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Sri Mulyani pun menegaskan bahwa Indonesia memiliki banyak peluang pada sektor kewirausahaan. Khususnya untuk pengusaha muda perempuan.

"Oleh karena itu, dalam lingkungan yang berubah dimana persaingan global semakin ketat, Indonesia pada dasarnya memiliki banyak potensi dalam mengembangkan kewirausahaan, terutama bagi pengusaha muda dan perempuan," jelas Sri Mulyani.