\Telkom Punya 3 Direktur Baru, Ini Daftarnya!\

JAKARTA – Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Telkom lndonesia Tbk (TLKM) menghasilkan beberapa keputusan di antaranya mengganti susunan Komisaris serta Direksi perusahaan. Penyegaran jajaran Komisaris dan Direksi ini diharapkan dapat lebih meningkatkan capaian yang sudah diraih Telkom.

Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga menegaskan bahwa kerja nyata yang dilakukan perusahaan merupakan upaya Telkom dalam mendukung cita – cita Pemerintah.

“Seluruh inisiatif yang telah dilakukan akan terus dilakukan oleh Telkom merupakan upaya Telkom untuk mendukung Pemerintah dalam membangun ekonomi digital. Khususnya untuk mewujudkan cita – cita yang telah dicanangkan oleh Presiden RI yaitu menjadikan Indonesi sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, “ ujarnya dalam rapat umum pemegang saham di Jakarta, Jumat (21/4/2017).

Telkom mengangkat dua komisaris baru yaitu, Devy W Suradji dan Cahyana Ahmadjayadi. Sedangkan Rinaldi Firmansyah yang sebelumnya Komisaris Independen ditunjuk menjadi Komisaris. Dalam jajaran Direksi, Telkom menunjuk tiga direktur baru, yakni Mas'ud Khamid sebagai Direktur Consumer Service, Zulhelfi Abidin sebagai Direktur Network and IT Solution, serta David Bangun sebagai Direktur Digital and Strategic Portofolio.

Alex juga memberikan apresiasi kepada para pemegang saham serta stakeholder lainnya atas pencapaian cemerlang Perseroan tahun 2016.

“Atas nama pengurus kami memberikan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada seluruh pemegang saham, Dewan Komisaris, dan tentunya seluruh karyawan atas kerja keras dan pencapaian kinerja yang sangat memuaskan,” pungkas Alex.

Berikut adalah susunan Komisaris dan Direksi baru Telkom:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Hendri Saparini

Komisaris Independen: Dolfie Othniel Frederic Palit

Komisaris: Hadiyanto

Komisaris: Devy W Suradji

Komisaris: Rinaldi Firmansyah

Komisaris Independen: Margiyono Darsasumarja

Komisaris Independen: Pamiyati Pamela Johanna Waluyo

Komisaris Independen: Cahyana Ahmadjayadi

Dewan Direksi

Direktur Utama: Alex J Sinaga

Direktur Keuangan: Harry M Zen

Direktur Consumer Service: Mas'ud Khamid

Direktur Human Capital Management: Herdy R Harman

Direktur Network and IT Solution: Zulhelfi Abidin

Direktur Digital and Strategic Portofolio: David Bangun

Direktur Wholesale and International Service: Abdus Somad Arief

Direktur Enterprise and Business Service: Dian Rachmawan