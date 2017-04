\KATA MEREKA: Harapan Rakyat untuk Gubernur dan Wagub Baru Jakarta\

JAKARTA - Beberapa waktu lalu, rakyat Jakarta menggelar pesta demokrasi dengan melangsungkan putaran kedua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI. Dari hasil hitung cepat (quick count) pasangan nomor 3 yaitu Anies Baswedan dan Sandiaga Uno unggul dari pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saeful Hidayat.

Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, keamanan putaran kedua Pilkada DKI ini akan sangat memengaruhi pergerakan pasar saham dan Rupiah.

"Kalau terus berlangsung aman tanpa ada konflik seperti ini tentu ada pengaruhnya terhadap Rupiah maupun pasar saham," jelasnya saat dihubungi Okezone, Rabu (19/4/2017).

Lalu bagaimanakah masyarakat menanggapi hasil pilkada terhadap perekonomian, apa pesan mereka kepada gubernur yang baru. Berikut KATA MEREKA:

1. Adil Abdilah (32 Tahun) Karyawan Swasta

Dengan gubernur baru Jakarta, saya harap perekonomian di Jakarta bisa semakin maju dan banyak investor yang mau menanamkan modalnya di Jakarta.

PR terbesar mugkin di transportasi umum dan banjir yang masih terjadi di beberapa titik. Kalau sarannya semoga bisa bekerja dengan amanah sebagai pemimpin itu saja.

2. Muhammad Ramdan (21 Tahun) Mahasiswa

Gubernur baru semangat baru dan tentunya harus membuat lebih maju lagi dari segala bidang tak terkecuali dari sisi ekonomi. Karena Jakarta kan kita tahu ibu kota Indonesia dan otomatis ini menjadi parameter dari perekonomian Indonesia juga.

PR terbesar mungkin bagaimana bisa melanjutkan program dari gubernur sebelumnya dan menambahkan yang belum pernah dilaksanakan oleh gubernur sebelumnya. Sarannya selamat bekerja dan laksanakan janji-janjinya kepada rakyat Jakarta.

3. Aura Pratiwi (20 Tahun) Mahasiswa

Dengan latar belakang dari wakil gubernurnya seorang pengusaha tentunya ini positif untuk perekonomiaan Jakarta. Seharusnya gubernur dan wakil gubernur yang baru bisa membuat lebih maju lagi khususnya di bidang ekonomi.

Kalau PR terbesar mungkin kepada kemacetan yaa karena kalau kemacetannya sudah berkurang akan secara otomotis perekonomian juga lancar. Pesannya semoga bisa menjadi gubernur dan wakil gubernur yang lebih baik lagi dan bisa menjalankan semua janjinya.

4. Rio Ardianto (25 Tahun) Karyawan Swasta

Kalau dari sisi ekonomi saya rasa sorotannya ada pada program kerja beliau yang DP nol Rupiah itu. Ini bisa jadi potensi sekaligus juga penghambat perekonomian di bidang properti ya tentunya.

PR kota Jakarta sih sejauh ini hanya di masalah kemacetan ya, gubernur terpilih harus bisa menumbuhkan rasa ingin menggunakan tranportasi umum kepada masyarakat Jakarta untuk mengurangi kemacetan. Pesannya selamat bekerja berikan yang terbaik untuk Jakarta, tetap berpihak kepada masyarakat kecil jangan sampai hanya menguntungkan golongan-golongan politik.

5. Anindita Rizky (23 Tahun) Wiraswasta

Saya kira sudah enggak ada masalah dengan perekonomian jakarta siapa pun yang memimpin. Karena Jakarta terkenal juga dengan kota sibuk dan pusat perekonomian, selain itu kan ini dipantau langsung oleh para menteri jadi kalau saya pikir enggak ada masalah.

PR untuk gubernur terpilih kalau saya menyoroti masalah kesenjangan ya, karena meskipun pusat perekonomian Indonesia tapi ini uangnya masih berputar di orang-orang itu saja.

Jadi pesannya bagaimana caranya untuk meratakan dengan cara menciptakan pengusaha pengusaha baru, selain itu saya juga berpesan jangan jadikan jabatan gubernur dan wakil gubernur ini untuk menyenangkan pendukung dari partai politik karena janji politik saat kampanye dulu. Yang terakhir saya ingin mengucapkan selamat bekerja untuk gubernur dan wakil gubernur yang baru