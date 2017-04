\RAHASIA SUKSES: Kerja Keras dan Ketekunan Kunci Kejayaan Bos Uniqlo\

JAKARTA - Kerja keras dan ketekunan adalah dua hal yang mutlak harus dikuasai pengusaha sukses. Tadashi Yanai, orang terkaya kedua di Jepang versi majalah Forbes, merupakan contoh nyata dari pengusaha yang memiliki kesabaran tinggi.

Dia adalah CEO Fast Retailing Co, pemilik merek pakaian Uniqlo yang menjadi favorit orang Jepang. Dia juga saat ini adalah ketua dari GU CO LTD. Selain itu, Tadashi Yanai juga menjabat sebagai direktur eksternal dan konsultan di perusahaan besar seperti Nippon Venture Capital Co Ltd dan Softbank Corp.

Lahir pada 7 Februari 1949, Yanai memang terlihat gemar berbisnis. Ia lulus dari Universitas Waseda di Tokyo pada 1971 jurusan ilmu politik. Setelah menyelesaikan kuliahnya, dia mulai menjual pakaian pria dan peralatan dapur di supermarket Jusco.

Setelah bekerja satu tahun di Jusco, dia berhenti dan bergabung dalam bisnis menjahit ayahnya. Dia kemudian membuka gerai Uniqlo pertamanya di Hiroshima.

Berkat intuisi dan ketekunannya, dia lebih mudah untuk menerima nasihat yang baik. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, toko pinggiran kota kecil itu membuka puluhan toko lainnya dan masuk ke pasar saham pada 1994.

Saat ini Fast Retailing tersebut memiliki lebih dari 2.000 toko dan telah menjadi perusahaan pakaian jadi terbesar keempat di negara ini. Perusahaan ini mencakup sejumlah merek seperti Uniqlo, Helmut Lang, Theory, Comptoir des Cotonniers, Princesse Tam.Tam, J Brand, dan G.U.

Tangan dinginnya telah membawa Yanai meraih International Retailer of the Year Award 2010 dari National Retail Federation di AS. Bahkan, Sanno Institute of Management memilih Yanai sebagai CEO terbaik pada 2009.

Meski sudah sukses, Yanai tetap tidak lupa pada sekitarnya. Dia pernah memberikan 1 miliar yen pada Maret 2011 kepada para korban gempa Sendai. Selain itu, Yanai juga menerbitkan sebuah buku berjudul ‘Throw Away Your Success in a Day’ pada 2009.

Miliarder yang memiliki dua anak ini berencana pensiun dalam beberapa tahun ke depan. Untuk menghabiskan waktunya, dia pun kerap bermain golf. Dia bermain golf setiap akhir pekan di pinggiran kota Tokyo. Saat ini, Yanai memiliki dua lapangan golf di Hawaii

Oleh karena itu, Tadashi Yanai pun memiliki rumah seluas 16.600 kaki persegi di jantung kota Tokyo. Rumah ini memiliki driving range pribadi, menara penjaga, dan dikelilingi oleh dinding berlantai dua. Dia membangun rumah dengan harga USD80 juta pada 2000.