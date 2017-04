\Intip Rumah Bintang Star Wars yang Dijual\

JAKARTA - Pasangan aktor Hayden Christensen dan aktris Rachel Bilson menjual rumah mewah mereka di Sherman Oaks, California, Amerika Serikat.

Rumah mewah ini memiliki 4 kamar tidur, 4,5 kamar mandi, bar untuk sarapan, ruang tamu dengan pemandangan kolam renang dan kawasan San Fernando Valley.

Rumah ini bergaya Amerika era 1950-an dan cocok bagi mereka yang menginginkan privacy serta pemandangan indah.

Christensen dan Bilson membeli rumah seluas 914 meter persegi ini pada 2012. Mereka tinggal bersama putri semata wayang Briar Rose yang baru berusia 3 tahun.

Laman hiburan asal Inggris, Daily Mail melansir kalau pasangan ini menjual rumah ini lewat agen properti dan tidak dipasarkan secara terbuka.

Christensen adalah aktor yang ternama berkat peran penjahat Anakin Skywalker alias Darth Vader muda.

Peran ini dilakoni Christensen dalam Star Wars: Episoe II Attack of the Clones dan Star Wars: Episode III Revenge of the Sith.

Sementara Bilson lebih ternama lewat perannya dalam sejumlah film televisi. Saat ini, dia membintangi Nashville. Bilson ngetop lewat film televisi OC yang tayang pada 2003 hingga 2007. (tro)