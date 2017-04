\Ke Amerika, Sri Mulyani Bahas Ekonomi Dunia Terkini\

WASHINGTON - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri IMF Board Governors Meeting.

Dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani hadir sebagai Development Committee Chair bersama International Minetary and Financial Committee (IMFC) yang juga berkedudukan sebagai advisor dari IMF Board of Governors.

Sri Mulyani mengatakan, dalam pertemuan tersebut membahas ekonomi dunia terkini. Dalam pertemuan tersebut juga turut memberitahu mengenai pertumbuhan ekonomi dunia di tahun 2017 dan 2018.

"Di pertemuan tersebut kami membahas ekonomi dunia terkini yang kabar baiknya adalah pertumbuhan ekonomi dunia 2017 dan 2018 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dari tahun sebelumnya," ujarnya dalam postingan Facebooknya seperti dikutip, Jakarta, Senin (24/4/2017).

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas berbagai cara tentang bagaimana negara-negara dapat mengantisipasi tantangan-tantangan yang akan jauh lebih besar.

"Hal bagaimana negara-negara dapat mengantisipasinya melalui kerja sama dan koordinasi kebijakan antar negara agar ekonomi dunia dan ekonomi masing-masing negara menjadi sehat dan makin baik," kata Sri Mulyani.

Pembahasan mengenai antsiipasi tersebut ini, mennyusu tantangan yang akan jauh lebih besar datangnnya. terutama terkait proteksionisme dan kondisi geopolitik di negara-negara maju.

"Tantangan juga lebih besar terkait dengan gelombang proteksionisme dan kondisi geopolitik serta kondisi ketidakpastian dari kebijakan negara-negara maju dengan adanya pemilihan pemimpin baru di negara-negara besar Eropa," tukasnya.