\TREN BISNIS: Kapal Raksasa Mampir ke Priok hingga Sri Mulyani Kunjungi IMF \

JAKARTA - Kapal CMA CGM Otello asal Prancis berkapasitas 8.500 TEUs telah bersandar di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT). Kedatangan kapal kali ini juga sekaligus menandai dimulainya pelayanan kapal yang terjadwal oleh kapal-kapal CMA CGM dari dan ke Terminal JICT, Tanjung Priok.

Pemerintah pada tiga bulan awal di 2017 harus merogoh dana sebesar Rp152,67 triliun untuk membayar cicilan utang plus bunga. Tercatat, pada Kuartal I-2017 ini realisasi pembayaran utang plus bunga sebesar 29,6%.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri IMF Board Governors Meeting. Dalam pertemuan tersebut Sri Mulyani hadir sebagai Development Committee Chair bersama International Minetary and Financial Committee (IMFC) yang juga berkedudukan sebagai advisor dari IMF Board of Governors.

Ketiga berita tersebut, menjadi berita-berita yang banyak menarik minat para pembaca di kanal bisnis Okezone.com. Untuk itu, kembali disajikan berita-berita tersebut secara lengkap.

Kapal Raksasa Tiap Minggu ke Priok, Pengusaha: Masih Lebih Cepat via Singapura

Kapal CMA CGM Otello asal Prancis berkapasitas 8.500 TEUs telah bersandar di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT). Kedatangan kapal kali ini juga sekaligus menandai dimulainya pelayanan kapal yang terjadwal oleh kapal-kapal CMA CGM dari dan ke Terminal JICT, Tanjung Priok.

Selain itu, akan ada 17 kapal raksasa lainnya yang akan bersandar di Indonesia setiap minggunya.

Ketua Umum Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldy Ilham Masita menilai, kedatangan 17 kapal raksasa ke Indonesia dengan durasi setiap minggu masih kurang efisien dibandingkan pelabuhan di Singapura.

"Kalau cuman seminggu sekali kurang, berarti masih lebih murah dan cepat lewat Singapura. Karena kalau tidak konsisten maka dampaknya tidak akan terlalu terasa," tegas Zaldy kepada Okezone.

Untuk itu, Zaldy meminta kepada pemerintah agar kedatangan kapal raksasa ke Priok harus konsisten dan lebih sering. "Jangan cuma seminggu sekali," cetusnya.

Sekadar informasi, pelayanan kapal raksasa ini akan melayani rute ke Pelabuhan Los Angeles, Amerika Serikat (AS) secara regular tiap minggu dengan window Minggu-Senin dan dilayani dengan window time maksimal 24 jam.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, dengan akan adanya 17 kapal besar yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok tiap minggunya, dapat mengefisiensi biaya logistik karena Pelabuhan Tanjung Priok bisa menjadi jalur perdagangan Internasional.

Ini juga berarti dengan menjadi hub akan terjadi konsolidasi kargo di Pelabuhan Tanjung Priok. Dengan adanya konsolidasi kargo di Tanjung Priok, maka kegiatan ekspor-impor dari berbagai daerah tidak perlu melalui Singapura.