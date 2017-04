\Menhub Dorong Pelaku Usaha Maritim Lakukan Terobosan dan Inovasi\

JAKARTA – Pelaku usaha di sektor maritim didorong melakukan terobosan dan inovasi terbaru, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pelabuhan dan dermaga. Kualitas pelabuhan dan dermaga akan sangat ditentukan berdasarkan efisiensi dan efektivitas.

”Melalui kegiatan IAPH (The International Association of Ports and Harbors) ini Indonesia dapat menunjukkan terobosan yang dicapai hingga saat ini. Ke depan Indonesia harus menjadi poros maritim dunia,” ujar Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Kementerian Perhubungan mendorong para pelaku bisnis di sektor maritim untuk menyukseskan pertemuan tahunan The International Association of Ports and Harbors (IAPH) yang akan digelar di Nusa Dua Bali pada 7-12 Mei 2017.

Dia mengatakan, kehadiran para pelaku usaha dan profesional di sektor kemaritiman meliputi kalangan perusahaan bongkar muat, pemilik kapal, kargo, asosiasi, serta stakeholder kemaritiman lainnya mampu menambah informasi terkini mengenai penerapan teknologi dan manajemen pada pertemuan tersebut. ”Dengan hadir di acara tersebut para profesional dapat mengetahui teknologi, manajemen dan inovasi apa yang harus dikembangkan,” katanya.

Ajang ini merupakan perhelatan Worlds Port Conference yang ke-30 dan akan dihadiri sedikitnya 1.000 pelaku industri maritim dan logistik dunia. Sebagai BUMN Kepelabuhanan, PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) yang ditunjuk selaku Ketua Penyelenggara IAPH 2017 bersama-sama dengan PT Pelabuhan Indonesia I, III, dan IV (Persero) terus melakukan inisiatif mendukung program pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam rangka mempelancar arus barang dan logistik pelabuhan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II (Pelindo/Persero) Elvyn G Masassya menyambut baik ajang konferensi kepelabuhanan IAPH. Menurut dia, PT Pelindo II berkomitmen untuk terus memperbaharui dan meningkatkan pelayanan jasa kepelabuhannya dengan menerapkan pelayanan berbasis information and technology (IT), termasuk menyempurnakan infrastruktur kepelabuhanan di bawah pengelolaan PT Pelindo II.

”Tujuannya tidak lain untuk memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan sehingga mampu bersaing dengan pelabuhan internasional lainnya. Kami berharap bisa mempermudah konsumen pengguna jasa pelayaran melalui efisiensi dan integrasi biaya logistik di pelabuhan,” ucap dia.

PT Pelindo II terus menunjukkan konsistensinya sebagai pelabuhan yang berdaya sang dengan terus mendatangkan kapal-kapal raksasa dengan muatan 8000 TEUs. Pada Minggu, 23 April 2017 misalnya, Kapal CMA CGM Otello berkapasitas 8.238 TEUs sandar di Dermaga PT Jakarta International Container Terminal (JICT). JICT adalah anak usaha PT Pelindo II yang fokus pada kapal-kapal angkutan peti kemas