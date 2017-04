\Mitsubishi Investasi Rp7,5 Triliun di Pabrik Baru yang Diresmikan Jokowi\

CIKARANG - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia masih menjadi tujuan investasi sektor industri automotif, untuk mendukung target produksi nasional pada 2020 sebesar 2,5 juta unit kendaraan.



"Karena di kluster ini ada 3 industri besar, ada Mitsubishi Motors, Suzuki, dan Shanghai Wuling," kata Airlangga dalam laporannya saat acara peresmian pembangunan pabrik baru PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia (PT MMKI) di Cikarang, Jawa Barat pada Selasa (25/4/2017).





Dalam laporannya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pembangunan pabrik baru PT MMKI merupakan salah satu bukti komitmen Mitsubishi Motors Corporation dan mitra usahanya yang telah ada di Indonesia sejak 1970.



"Untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu basis produksi Mitsubishi di dunia saat ini, dengan produk andalannya Colt yang mencapai dua juta unit," ucap Airlangga.



Total investasi PT MMKI sebesar Rp7,5 triliun memiliki kapasitas produksi sebesar 160 ribu unit per tahun.



"Dan bisa ditingkatkan hingga 240 ribu unit per tahun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.000 orang," imbuh Airlangga.



Pada kesempatan itu turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala BKPM Thomas Lembong, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, serta Chairman of Mitsubishi Motors Carlos Ghosn.

(kmj)