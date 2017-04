\Sederet Poin Penting agar Buruh Bisa Punya Rumah Layak Huni\

JAKARTA - Menjelang Hari Buruh Internasional yang ditetapkan 1 Mei, ada beberapa poin penting yang dirasa perlu menjadi fokus pemerintah ke depannya. Di antara sekian hal, masalah kebutuhan tempat tinggal menjadi salah satu yang mesti pemerintah perhatikan.

"Saya kira jelas ya PP 78 tahun 2015 (tentang pengupahan) ini sudah tidak sesuai ya, harus di-upgrade, harus dievaluasi lah," peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara dihubungi Okezone di Jakarta.

Ke depannya, ia menyarankan agar dalam menetapkan besaran upah buruh, pemerintah perlu memasukan formulasi terkait kemampuan buruh dalam memiliki tempat tinggal. Sebab tempat tinggal menjadi salah satu kebutuhan utama manusia.

"Bahwa formulasi upah juga harus memasukan tentang cicilan bagi buruh untuk memiliki rumah yang dekat dengan tempat kerjanya. Jadi bukan memiliki rumah lalu rumahnya di Bogor ya, kerjanya di Jakarta. Jadi harus berdekatan dengan tempat kerja," terangnya.

Bahkan, menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan pendekatan terkait program kepemilikan rumah yang digagas pemerintah. Misalnya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan program kredit pemilikan rumah (KPR) melalui BPJS Ketenagakerjaan.

"Itu juga harus memasukan formulasi Tapera ya, Tabungan Perumahan Rakyat. Juga harus memasukan formulasi kredit rumah yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kan BPJS sekarang juga menyediakan fasilitas kredit rumah," terang Bhima.

Menurutnya, dengan mengacu upah buruh saat ini, masih sulit untuk melakukan kredit cicilan rumah melalui 2 fasilitas tersebut. "Jadi itu semua kalau dilihat dari upah yang sekarang pasti nggak sama, nggak memungkinkan buruh untuk memiliki rumah," tambahnya.

