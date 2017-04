\Pemerintah Harus Perhatikan Masalah Kepemilikan Rumah Kaum Buruh\

JAKARTA - Jika gaji mengacu Upah Minimum Provinsi (UMP) maka buruh dapat dikatakan sebagai kelas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebagai masyarakat MBR, buruh memiliki kendala dalam memiliki tempat tinggal layak.

"Nah artinya memang tantangan dari perburuhan ini salah satunya sebenarnya ketika upahnya agak susah untuk dinaikan lagi maka pemerintah harus hadir dengan cara menyediakan perumahan yang layak," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara dihubungi Okezone di Jakarta.

Tak hanya sekedar layak, pemerintah juga diimbau untuk menyediakan rumah yang terjangkau bagi buruh yang gajinya hanya sebatas UMP dan di bawah UMP, semisal masyarakat pekerja sektor informal, mulai dari pedagang, petani, nelayan dan lain sebagainya.

"(Pemerintah harus menyediakan) perumahan yang murah dan berdekatan dengan tempat kerja (para buruh)," lanjut Bhima.

Dia menambahkan, dalam menetapkan formulasi besaran gaji buruh, pemerintah sejauh ini belum melakukan pendekatan soal kemampuan buruh dalam memiliki tempat tinggalnya sendiri dan layak huni. Padahal tempat tinggal menjadi salah faktor penentu kesejahteraan masyarakat.

"Jadi yang dihitung apalagi berdasarkan PP 78 tahun 2015 ya, nah dalam PP 78/2015 itu kenaikannya (kenaikan upah) berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi. Di situ tidak tercantum maksudnya kebutuhan hidup layak yang salah satunya bagaimana buruh bisa mencicil untuk beli rumah, asumsinya selama ini buruh adalah penyewa rumah, kontrak," tambahnya