\Masih di Bawah Rp13.000, Rupiah Dibuka Tak Banyak Bergerak \

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat meskipun tipis. Rupiah nampaknya masih stabil di bawah level Rp13.000 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 2 poin atau 0,02% ke Rp13.282 per USD. Adapun kisaran pergerakan Rupiah pagi ini, berada di angka Rp13.275-Rp13.285 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah mampu menguat 6 poin atau 0,05% ke Rp13.269 per USD. Pagi ini, Rupiah bergerak di kisaran Rp13.260 per USD hingga Rp13.282 per USD.

Sekadar informasi, nilai tukar yen turun tipis, meski tetap di bawah tekanan karena sentimen risiko membaik dan permintaan safe haven mereda, pasca-pemilihan presiden Prancis. Dolar menguat 0,2% menjadi 111,30 yen per USD. Greenback menambah kenaikan yang kuat, setelah naik 1,2%, kenaikan satu hari terbesar dolar AS terhadap yen dalam tiga bulan terakhir.

Kekhawatiran akan Pemilu presiden Prancis, dikombinasikan dengan data penjualan rumah AS yang baru, serta optimisme reformasi pajak, diharapkan membantu mengangkat dolar terhadap yen.

Meski demikian, sentimen bullish global telah membawa Nasdaq Composite mencapai rekor tertinggi, sementara Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 menyentuh tingkat tertinggi baru-baru ini, didukung oleh pendapatan perusahaan yang kuat.