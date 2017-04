\Hipmi: Kemenangan Anies-Sandi Bawa Industri Kreatif DKI Bergairah \

JAKARTA - Ketua Kompartemen Ekonomi Kreatif Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Erwin Soerjadi menyambut baik kemenangan Anies Baswedan- Sandiaga Uno dalam ajang Pilkada DKI 2017. Erwin meyakini terpilihnya Anies- Sandi sebagai pemimpin baru Jakarta akan membuat sektor ekonomi kreatif lebih bergairah.

“Kami menyambut baik kemenangan Anies- Sandi yang menjadi kemenangan seluruh warga Jakarta. Kami optimis, dengan terpilihnya pasangan ini sebagai pemimpin baru , Apalagi background Sandi sebagai pengusaha yang sangat paham iklim ekonomi kreatif dengan program Garasi Inovasi Ok Oce-nya, ini akan membawa ekonomi kreatif Jakarta berkembang pesat dan bergairah,” ujar Erwin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/4/2017).

Erwin menyebutkan saat ini industri kreatif menyumbang 7% dari produk domestik bruto dan ditargetkan naik hingga 12% pada 2025 mendatang. Untuk merealisasikan hal tersebut, dirinya mengatakan pelaku usaha ekonomi kreatif memerlukan sebuah wadah untuk pembinaan, dan program untuk menghidupkan usaha mereka. Untuk itu Erwin menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk membantu pemerintah dalam mencapai target tersebut.

“HIPMI dan swasta siap membantu Pemprov DKI untuk mengembangkan industri kreatif di Jakarta. Melalui penyediaan wadah usaha, pelatihan, hingga bantuan akses permodalan,” imbuh dia.

Tak lupa Erwin menyampaikan apresiasi kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas upaya dalam mendorong kemajuan industri start up dan UKM dengan mengeluarkan perizinan virtual office melalui Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta. Atas hal ini, Erwin menilai Pemprov DKI telah berhasil menciptakan iklim ekonomi yang lebih baik dan target dari Presiden, 40 besar (Ease of Doing Business in Indonesia) agar bisa segera tercapai.

“Kami mengapresiasi kinerja Pak Ahok dan Pak Djarot khususnya dalam pemberian kemudahan dalam mengurus legalitas usaha dan kembali di izinkan Virtual Office. Hal tersebut terbukti telah berhasil merangsang pertumbuhan wirausaha, serta menciptakan iklim ekonomi yang lebih baik, kami berharap apa yang sudah baik dapat berlanjut di kepemimpinan selanjutnya” tambahnya.

Dengan dibukanya Jakarta Creative Hub dan Jakarta Smart City, Erwin berharap agar penyedia Coworking space swasta juga dapat dilibatkan dalam mendukung program-program pemerintah. Ia menilai, kehadiran Coworking space swasta bisa mendorong industri kreatif menjadi lebih bergairah di tengah tantangan ekonomi yang cukup berat saat ini.

“Kita minta agar pihak swasta turut dilibatkan dalam menggairahkan Ekonomi Kreatif di DKI. Kerjasama ini akan lebih memudahkan pemerintah dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan seperti mentoring, coaching, penyediaan teknologi yang memadai, hingga membantu pengusaha mendapatkan akses permodalan,“ pungkas Erwin.

