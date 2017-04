\Formulasi Upah Buruh Harus Memasukkan Biaya Pembelian Rumah\

JAKARTA - Menjelang Hari Buruh Internasional yang ditetapkan pada 1 Mei, ada beberapa poin penting yang dirasa perlu menjadi fokus pemerintah ke depannya. Di antara sekian hal, masalah kebutuhan tempat tinggal menjadi salah satu yang mesti pemerintah perhatikan.

"Saya kira jelas ya PP 78 tahun 2015 (tentang Pengupahan) ini sudah tidak sesuai ya, harus di-upgrade, harus dievaluasi lah," peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara dihubungi Okezone di Jakarta.

Ke depannya, ia menyarankan agar dalam menetapkan besaran upah buruh, pemerintah perlu memasukkan formulasi terkait kemampuan buruh dalam memiliki tempat tinggal. Sebab tempat tinggal menjadi salah satu kebutuhan utama manusia.

