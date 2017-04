\Pemerintah Harus Sediakan Rumah yang Bisa Dicicil dengan Upah Minimum\

JAKARTA - Jika gaji mengacu Upah Minimum Provinsi (UMP) maka buruh dapat dikatakan sebagai kelas masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebagai masyarakat MBR, buruh memiliki kendala dalam memiliki tempat tinggal layak.

"Nah, artinya memang tantangan dari perburuhan ini salah satunya sebenarnya ketika upahnya agak susah untuk dinaikan lagi maka pemerintah harus hadir dengan cara menyediakan perumahan yang layak," kata peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara dihubungi Okezone di Jakarta.

Tak hanya sekadar layak, pemerintah juga diimbau untuk menyediakan rumah yang terjangkau bagi buruh yang gajinya hanya sebatas UMP dan di bawah UMP, semisal masyarakat pekerja sektor informal, mulai dari pedagang, petani, nelayan, dan lain sebagainya. "(Pemerintah harus menyediakan) perumahan yang murah dan berdekatan dengan tempat kerja (para buruh)," lanjut Bhima.

