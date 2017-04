\3 Pelajaran Penting Gubernur BI dari Ekonomi 2016\

JAKARTA - Ekonomi Indonesia berhasil tumbuh pada tahun 2016 pada level 5,02%. Ekonomi berhasil tumbuh pada saat ekonomi global tengah melemah.

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo, pencapaian ini tidaklah mudah. BI sebagai otoritas moneter pun telah mengeluarkan beberapa aturan untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"BI melonggarkan kebijakan moneter. Lalu ada reformulasi kerangka kebijakan moneter dengan mengubah BU rate jadi 7 day repo rate. BI sadari ini akan berdampak pada perekonomian. Lalu BI juga menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah agar volatilitas tidak berlebihan. Kebijakan ini ditopang kebijakan penawaran valuta asing," tuturnya di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Tak hanya itu, pada tahun 2016 lalu, BI juga menerbitkan kebijakan lainnya yang diharapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terkena dampak dari perlambatan ekonomi.

"BI memperkuat kewajiban penggunaan Rupiah. BI melakukan pelanggaran kebijakan secara selektif seperti loan to value. BI juga perhatikan kebijakan yang lancar, aman dan efisien. Lalu ada peluncuran BI FinTech office, teknologi, dan e-commerce. Lalu kebijakan bantuan non tunai. Untuk rupiah kebijakan BI untuk menjaga kebutuhan yang cukup hingga menjangkau wilayah terpencil dan terdepan," ungkapnya.

BI pada tahun lalu juga mengeluarkan 11 pecahan baru Rupiah. Kebijakan ini merupakan rekor sejak Indonesia merdeka

"Kebijakan juga diarahkan untuk efisiensi produktivitas dan daya saing. Lalu ada harmonisasi aturan dan insentif fiskal untuk dorong investasi. Selain itu pemerintah juga bangun proyek listrik. Penguatan koordinasi juga dilakukan dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Pengesahan UU penanganan krisis sistem keuangan," tuturnya.

BI pun telah banyak belajar dari ekonomi Indonesia pada tahun 2016. Menurut Agus terdapat 3 pelajaran berharga dari keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 lalu.

"Dinamika sepanjang 2016 tinggalkan pelajaran penting. Pertama respons bauran kebijakan makro ekonomi secara disiplin jadi kunci mendorong ekonomi. Kedua Koordinasi sinergi kebijakan hingga daerah terbukti salah tingkatkan fleksibilitas ekonomi. Ketiga dinamika ekonomi domestik tunjukkan pentingnya diversifikasi ekonomi," ungkapnya.

Diharapkan, pelajaran ini dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia ke depannya. Utamanya untuk meningkatkan target pertumbuhan ekonomi.

"Dengan bauran kebijakan, Indonesia dapat mitigasi risiko. Pertunangan ekonomi 2016 tetap lebih baik. Inflasi terjaga, defisit menurun dan nilai tukar yang terkendali," tutupnya.

