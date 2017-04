\Amerika vs China Rawan Perang Tarif Pajak, Apa Pendapat Sri Mulyani?\

JAKARTA - Pemerintah Indonesia saat ini tengah berupaya untuk melakukan reformasi pajak. Dalam reformasi ini, terdapat beberapa ketentuan yang akan direvisi, baik itu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Kita juga akan mulai menyusun untuk UU PPH dan PPN agar bisa dibahas dengan anggota dewan setelah siklus pembahasan legislasi di UU KUP selesai," tuturnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Hanya saja, selain Indonesia, reformasi pajak juga dilakukan oleh negara lain seperti China hingga Amerika Serikat. Hal ini pun turut menjadi perhatian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Di dalam pertemuan G20 semua dibahas antara Menkeu untuk menahan diri dari apa yang disebut raise to the bottom dari sisi level dari pajaknya. Namun masing-masing negara memang sedang melakukan reformasi perpajakan. Apakah itu dalam rangka menaikkan tax base mereka, untuk mengurangi apa yang disebut BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) ataupun dalam mengejar wajib pajak yang seharusnya bayar di negara tersebut," ungkapnya.

Namun, Sri Mulyani tak khawatir bahwa kebijakan ini akan berdampak pada adanya 'perang tarif' perpajakan antar negara. Setiap negara pun sepakat untuk menghormati aturan pajak negara masing-masing.

"Jadi bagaimana menciptakan level of playing field di dalam perpajakan sehingga rezim perpajakan di masing-masing negara bisa saling menghormati. Jadi mengenai arah apa yang dilakukan India, China, Indonesia juga pernah mengatakan, AS, semua ini dalam rangka setiap negara memiliki kebutuhan mengumpulkan penerimaan pajak di satu sisi, di sisi lain mereka juga ingin menjaga momentum ekonomi," ungkapnya.

Menurutnya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia harus dapat bekerja sama dengan berbagai negara. Namun, Indonesia juga harus dapat berkompetisi secara sehat. Untuk itu, reformasi pajak tetap harus dilakukan.

"Indonesia saat ini sudah ada pembahasan dengan anggota dewan untuk RUU KUP yang sedang dibahas saat ini, sehingga diharapkan dengan pembahasan ini kita bisa membuat suatu situasi pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien, tidak membebani wajib pajak tapi juga simpel kita menjalankan tugasnya," tutupnya.

(kmj)