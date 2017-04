\Tak Banyak Bergerak, Rupiah Tetap Tertekan di Rp13.296\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah, meskipun tidak banyak bergerak pagi ini. Rupiah nampaknya masih mendapat tekanan dari dolar AS, meskipun mata uang Paman Sam tersebut tengah tertekan.

Dolar AS tergelincir ke 111,18 yen per USD, dari level tertinggi satu bulan di 111,78 yen per USD. Pelemahan dolar AS terhadap beberapa mata uang terjadi lantaran investor masih menanti rencana pemangkasan pajak yang dinilai tidak sesuai harapan.

Melansir Bloomberg Dolar Indeks Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di Asia melemah 12 poin atau 0,09% ke Rp13.296 per USD. Adapun pergerakan harian Rupiah, berada di kisaran Rp13.287-Rp13.315 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah melemah 11 poin atau 0,08% menjadi Rp13.294 per USD. Rupiah pagi ini bergerak dalam rentang Rp13.274 per USD hingga Rp13.309 per USD.

Sekadar informasi, saat ini investor menanti rapat Europan Central Bank (ECB) yang dijadwalkan pada hari Kamis, dengan fokus pada stimulus moneter di bulan-bulan mendatang. Meskipun tidak ada perubahan yang diharapkan, para pembuat kebijakan diharapkan mengirimkan sinyal kecil untuk mengurangi stimulus moneter di Juni.