\HM Sampoerna Kantongi Laba Bersih 6,56% Jadi Rp3,3 Triliun\

JAKARTA - PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) mencatatkan kenaikan laba bersih pada tiga bulan awal 2017. Laba bersih Sampoerna tercatat naik Rp200 miliar atau sekira 6,56%.

Melansir keterbukaan informasi yang diterbitkan perseroan di Jakarta, Kamis (27/4/2017), laba bersih perseroan pada kuartal I-2017 tercatat sebesar Rp3,3 triliun. Adapun laba bersih perseroan di periode yang sama tahun sebelumnya, sebesar Rp3,1 triliun.

Kenaikan laba bersih ini, ditunjang oleh kenaikan pendapatan sebesar Rp700 miliar atau sekira 3%. Pendapatan bersih perseroan pada Kuartal I-2017 tercatat sebesar Rp22,6 triliun dari sebelumnya Rp21,9 triliun.

Selain itu, perseroan juga mengalami kenaikan laba per saham atau earning per share (EPS) sebesar 5,5%. Laba per saham perseroan naik menjadi Rp28 dari sebelumnya Rp27.

Dalam keterangannya, Sampoerna mengatakan kenaikan pajak rokok yang signifikan, pengenaan struktur pajak cukai yang diskriminatif, fluktuasi tingkat persediaan pelanggan karena kenaikan pajak dan harga produk dan meningkatkan pembatasan pemasaran serta peraturan, merupakan tantangan yang paling mendasar.

Meskipun, masih ada masalah lainnya seperti, masalah kesehatan terkait penggunaan produk tembakau dan paparan asap tembakau untuk lingkungan, kehilangan pendapatan akibat pemalsuan, penyelundupan dan pembelian lintas batas hingga nilai tukar mata uang yang tidak menguntungkan dan devaluasi mata uang.