\Gubernur BI: Rupiah Stabil Cenderung Menguat!\

JAKARTA - Pimpinan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah usai melakukan rapat rutin Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Terdapat beberapa hal yang dibahas dalam rapat ini. Salah satunya adalah tentang nilai tukar Rupiah.

"Dalam pertemuan KSSK kemarin, itu kita melakukan assesment terhadap subprotokol moneter dan nilai tukar yang menunjukkan tekanan nilai tukar. Karena menurunnya risiko global seiring terbatasnya dampak kenaikan Fed Fund Rate dan peningkatan harga komoditas global sejak kuartal IV-2016," kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowodojo di Kantor Pusat BI, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Menurut Agus, sepanjang kuartal pertama tahun lalu, tekanan terhadap pasar keuangan di Indonesia dapat terhadap dan stabil. Hingga saat ini, pasar keuangan di Indonesia pun masih berada pada kategori normal dan tidak begitu terpengaruh dengan keadaan global.

"Sektor domestik, dinamika Rupiah, sentimen positif atas opimsime perekonomian domestik termasuk peningkatan posisi cadangan devisa. Ini masih normal," ungkapnya.

Nilai tukar Rupiah pun terus bergerak stabil. Rupiah pun cenderung bergerak menguat pada saat ekonomi global belum sepenuhnya pulih.

"Rupiah bergerak stabil dengan kecenderungan menguat. Secara year to date, Rupiah terapresiasi 1,09%, menguat dari Rp13.473 (per USD) menjadi Rp13.326 (per USD). Trend apresaisi Rupiah didorong oleh sentimen positif pelaku pasar seiring optimisme perekonomian global dan domestik," ungkapnya.

Stabilitas sistem keuangan pun hingga saat ini masih stabil. Diharapkan, kestabilan terus terjaga dalam jangka panjang.

"Dari sisi sub-makro prudensial stabilitas keuangan masih terjaga di zona normal stabil. Sub protokol pembayaran normal, stabil, terjaganya turn over ratio dan transaksi yang rendah. Kuartal pertama, seluruh transaksi sistem pembayaran juga dapat diselesaikan di hari yang sama," tutupnya.