\Jadi Tuan Rumah Pertemuan WB-IMF, BI Siapkan 10 Objek Wisata\

JAKARTA - Bank Indonesia usai menghelat seminar high level Internasional Global Economic Outlook in Asean Perspective. Kegiatan ini merupakan bagian sekaligus kick off program voyage to Indonesia (VTI), yaitu promosi kegiatan pertemuan tahunan World Bank dan IMF pada 2018 di mana Indonesia menjadi tuan rumah.

"Ini merupakan program untuk menuju tahun depan Indonesia jadi tuan rumah annual meeting World Bank dan IMF 2018. Ini adalah program bagaimana menunjukkan bahwa Indonesia dan ASEAN itu telah moving forward dan sangat jauh berbeda dengan pada waktu krisis 97,"tutur Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo, di Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Menurut Perry, Indonesia dan region suatu kawasan ASEAN betul-betul progresif melakukan reformasi dan tahan terhadap gejolak-gejolak internasional. Karena itu, dalam program voyage akan banyak mengadakan berbagai work shop maupun seminar internasional maupun nasional dengan menunjukkan berbagai topik kemajuan ekonomi di kawasan ini, baik secara makro, pembangunan ekonomi, sampai ke digital ekonomi.

"Dalam voyage juga dilakukan berbagai kegiatan promosi perdagangan dan investasi dalam berbagai daerah baik di Indonesia ataupun di luar negeri," tuturnya.

Selain itu, lanjut Perry, program tersebut dikaitkan program untuk mengembangkan dan memakmurkan 10 tujuan wisata Indonesia. Sehingga dilakukanlah persiapan dari sekarang sampai 2018 dengan berbagai objek wisata.

"Kita akan lebih siap dalam menerima berbagai tamu yang datang dari sekarang sampai Oktober 2018 itu tidak hanya ke Bali tapi juga ke daerah wisata lain. Apakah itu Labuan Bajo, Raja Ampat, Tanah Toraja. Inilah program voyage Indonesia," tuturnya.

