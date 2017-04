\Sanurhasta Mitra Awali Hari Perdana di Bursa dengan Kenaikan 69% \

JAKARTA - PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA) resmi tercatat sebagai emiten keempat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penawaran saham perdana di pasar modal, saham Sanurhasta Mitra mengalami kenaikan sebesar 73 poin atau sebesar 69,52% ke level Rp178.

Saham perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan properti dan perhotelan ini, ditawarkan pada level Rp105 dan langsung menguat ke level Rp178 pada pembukaan perdagangan.

Harga tertinggi di posisi Rp178 per saham, harga terendah juga berada di posisi Rp178 per saham. Sedangkan harga terakhir di posisi Rp178 per saham. Volume mencapai 4 lot, dengan nilai transaksi mencapai Rp71.000, dan frekuensi sampai 1 kali.

Direktur Sanurhasta Mitra Airvin Widyatama Hardini, mengatakan bahwa Sanurhasta Mitra memiliki banyak kegiatan usaha villa melalui entitas anak yang mengelola The Santai. Dengan melepas sebanyak 262,5 juta lembar saham kepada publik atau setara dengan 20% dari seluruh modal disetor, Sanurhasta Mitra menargetkan raihan dana segar IPO sebesar Rp27,5 miliar.

"Kami memiliki tanah seluas 4 ha di Sanur, Bali. Tanah itu diharapakan jadi pengembangan dan meningkatkan nilai perusahaan," terangnya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jumat, (28/4/2017).

Rencana penggunaan dana yang diperoleh dari IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi saham, mayoritas akan digunakan untuk membeli 41,5% saham pada entitas anak usahanya yaitu PT Minna Padi Resorts, yaitu sekitar 65,04% dari dana IPO.

"Tujuan IPO ini, Sanurhasta dapat jadi pengendali pada Minna Padi Resort. Kita optimis ke depannya sesuai dengan program Pemerintah dapat mengembangkan wisata dan lahan kita di sana ada 4 ha," pungkasnya.

Dengan membeli 41,5% saham Minna Padi Resorts, maka kepemilikan saham Perseroan menjadi 99,67%. Sedangkan sisanya sekitar 34,96% digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan telah resmi menunjuk PT Jasa Utama Capital Sekuritas (YB) selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Sebelum IPO, saham PT Sanurhasta Mitra dimiliki oleh Edy Suwarno (92,9%), Hapsoro (2,5%) dan Syahrial Amir (4,6%).