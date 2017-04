\Beban Penjualan Menurun, Sampoerna Agro Cetak Laba Bersih Rp157 Miliar\

JAKARTA - Laba bersih PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) di kuartal I-2017 melesat tajam. Laba bersihnya tercatat Rp157,96 miliar, tumbuh 11 kali lipat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, Rp14,02 miliar.

Perseroan menjelaskan, kenaikan tersebut tak lepas dari meningkatnya pendapatan sebesar 43% year on year (yoy) menjadi Rp1,03 triliun dari sebelumnya Rp719,52 miliar.

Beban pokok SGRO sejatinya mengalami kenaikan 22% yoy jadi Rp700,71 miliar dari semula Rp571,12 miliar. Tapi, seiring dengan kenaikan penjualan, porsi beban pokok terhadap penjualannya itu menurun.

Porsinya pada kuartal I-2017 sebesar 68%. Bandingkan dengan porsi pada kuartal yang sama tahun 205 yang mencapai 79%. Lalu SGRO mampu mencatat laba kotor Rp328,29 miliar. Angka ini naik 121% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, Rp148,4 miliar.

Dorongan kenaikan laba semakin kuat setelah sejumlah beban SGRO menurun. Beban penjualan dan pemasaran misalnya. Pos keuangan tersebut turun jadi Rp17,15 miliar dari sebelumnya Rp20,42 miliar.

Ditambah dengan sejumlah penurunan beban lainnya, maka laba bersih SGRO kian solid. Seiring dengan kenaikan laba bersih tersebut, maka earning per share (EPS) SGRO ikut lompat jadi Rp87 per saham dari sebelumnya hanya Rp8 per saham.

Sebagai informasi, tahun ini perseroan menaruh optimisme kinerjanya akan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya seiring dengan berkurangnya efek El Nino. Selain itu, profil perkebunan yang cukup baik lantaran banyak lahan yang mulai menghasilkan produksi lebih banyak, menjadi faktor positif.

Michael Kusuma, Investor Relation SGRO pernah bilang, rata-rata umur sawit perkebunan inti adalah 12 tahun dari usia maksimal 15 tahun. Oleh karena itu, sepanjang 2017, SGRO memproyeksi ada kenaikan produksi CPO sekitar 20%-30%. Sayang, dia belum bisa membeberkan realisasi produksi sampai dengan kuartal I 2017. Michael hanya bilang, saat ini masih sesuai dengan ekspektasi.

Sebagai gambaran, produksi CPO pada kuartal I 2016 sekitar 63.679 ton. Sementara, produksi CPO sepanjang 2016 mencapai 297.000 ton dengan sumbangan terbesar dari produksi kuartal IV. Untuk menunjang pertambahan produksi tersebut, SGRO bersiap ekspansi organik dengan penambahan luas kebun. Rencananya, perusahaan akan menambah kapasitas lahan CPO sekitar 4.000-6.000 hektare (ha). Sedangkan, lahan untuk karet akan ditambah 2.000-3.000 ha.

Penambahan luas kebun ini sekaligus menjadi faktor penunjang pertambahan jumlah produksi pada tahun ini. Modal ekspansi terutama akan diambil dari dana operasional. "Jika kurang, pada saat diperlukan sudah ada fasilitas pinjaman dari bank," kata Michael.