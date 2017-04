\BUSINESS HITS: Melantai di Bursa, Saham Forza Land Melambung 50%\

JAKARTA - PT Forza Land Indonesia Tbk resmi mencatatkan diri sebagai emiten ketiga di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode FORZ. Pada penawaran saham perdana di pasar modal, saham Forza Land langsung melejit sebesar 110 poin atau sebesar 50% ke level Rp330.

Saham perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, pengelolaan dan perdagangan real estate atau properti ini dibuka pada level Rp220 dan langsung menguat ke level Rp330 pada pembukaan perdagangan.

Harga tertinggi di posisi Rp330 per saham, harga terendah juga berada di posisi Rp330 per saham. Sedangkan harga terakhir di posisi Rp330 per saham. .

