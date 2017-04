\KSPI: May Day Bukan Waktunya Buruh Liburan, Tapi Sampaikan Aspirasi\

JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memaparkan hari buruh atau yang dikenal juga dengan May Day bukan hari libur untuk buruh. Meskipun ditetapkan sebagai hari libur nasional, May Day adalah kesempatan bagi buruh untuk menyampaikan aspirasinya.

Dia mengatakan, saat May Day seluruh buruh di Indonesia akan turun ke jalan untuk menyampaikan tuntutan mereka. May Day, dikatakan olehnya, sudah ada sejak dulu dan bukan hanya di Indonesia saja. Di seluruh dunia pun buruh memperingati May Day.

"May Day is not holiday. Bukan bersenang-senang, bukan wisata. May Day adalah aksi, karena ditetapkan serikat buruh dunia sejak abad 18 setelah ada masa 'Chicago berdarah'. May Day bukan untuk kegiatan jalan sehat tapi aksi, buruh turun ke jalan. May Day mayoritas di dunia memang libur," jelasnya.

Menurutnya, di Indonesia memang baru ditetapkan hari buruh sebagai hari libur saat masa pemerintahan Presiden ke-6 yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ia kembali menekankan May Day adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan aspirasi.

"SBY tetapkan May Day sebagai hari libur. Bukan tamasya tapi buruh turun ke jalan menyampaikan aspirasi," tukasnya.

