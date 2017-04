\INSPIRASI BISNIS: Di Balik Pahitnya Pare, Ada Keuntungan yang Menggiurkan\

BANJARNEGARA - Pare atau yang memiliki nama latin momordica charantia merupakan jenis sayuran yang memiliki kekhasan rasa pahit. Pare biasanya dibuat lauk berupa tumis ataupun semur namun tidak dengan yang dilakukan sekelompok seorang ibu di Desa Mertasari, Banjarnegara, Jawa Tengah. Pare ini diolah menjadi camilan keripik yang renyah, gurih dan lezat. Selain itu, bisnis keripik pare ini bisa menghasilkan omzet mencapai jutaan Rupiah.

Proses pembuatan camilan pare ini cukup sederhana, pare diiris dan potong tipis, campur bumbu rempah berupa garam, gula, kemiri, ketumbar, dan dan bawang. Bumbu dihaluskan lalu dicampur dengan adonan tepung dan telur.

Penggorengan dilakukan dengan api maksimal untuk menghasilkan tekstur yang renyah. Olahan keripik pare ini memiliki rasa yang khas dan cocok untuk dijadikan camilan.

“Selain cocok untuk camilan bersama keluarga, keripik pare ini kaya akan manfaat untuk kesehatan pare yang memiliki kandungan zat antihistamin, supresan, antiinflamasi, dan ekspetoran dapat membantu meringankan pasien yang mengalami gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan bronkitis,” ujar pembuat keripik pare, Suciati.

Mengolah pare menjadi keripik ini juga meningkatkan harga jual pare. Pare yang saat belum diolah hanya seharga Rp6.000 per kilogram. Namun, jika diolah menjadi keripik mampu dijual dengan harga Rp55 ribu per kilogram. Banyaknya permintaan keripik pare dari luar daerah membuat omzet Suci berkisar antara Rp4 juta hingga Rp6 juta per bulan.