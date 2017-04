\Sri Mulyani Belum Punya Rancangan Anggaran Gender Mainstreaming\

JAKARTA - Kementerian Keuangan hingga saat ini telah memperoleh penghargaan atas kebijakannya dalam memberikan layanan kepada para karyawan perempuan. Banyak layanan yang hingga saat ini diberikan, salah satunya adalah penitipan anak.

Hanya saja, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, prestasi ini belum membuatnya puas. Pemerintah pun hingga saat ini akan terus berupaya untuk meningkatkan layanan kepada kaum perempuan.

"Walaupun disampaikan Kemenkeu telah mendapatkan banyak award gender mainstreaming. Tapi saya menganggap kita belum sampai titik optmal. Ambisi itu jangan sampai berkurang," tuturnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Berbagai upaya pun nantinya akan terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah dengan menetapkan anggaran untuk meningkatkan layanan bagi kaum perempuan.

"Saya ingin meminta ke tim Kemenkeu, tadi disebutkan bahwa kita sudah mendapatkan penghargaan. Saya merasa gender mainstreaming di budget kita itu masih belum jelas. Saya enggak bisa menceritakan seperti apa cerita infrastruktur kita," ungkapnya.

Sri Mulyani pun memberikan tugas khusus bagi kalangan eselon I Kementerian Keuangan. Salah satunya adalah untuk meningkatkan layanan bagi pegawai perempuan pada setiap Dirjen yang ada.

"Berarti kita masih belum mampu. Saya ingin ke Pak Askolani (Dirjen Anggaran) dan lainnya, coba pikirkan mengenai what does it means. Kita lihat dalam konsep kita berpikir," tutupnya.