\Distributor ke Mendag: Jangan Takut dan Khawatir soal Daging Beku\

BEKASI - Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita melakukan kunjungan kerja ke distributor daging beku di Bekasi untuk melakukan pengecekan stok daging untuk kesiapan bulan Ramadan. Mendag datang didampingi oleh beberapa stafnya ke PT Dua Putra Perkasa Pratama.

Menurutnya, PT Dua Putra dan Asosiasi Distributor Daging Indonesia (ADDI) siap membantu mendistribusikan daging ke semua daerah di Indonesia. Daging didapatkan oleh kedua distributor itu dari Bulog yang sudah memiliki stok daging yang banyak untuk daging kerbau dari India.

"Tinjau stok daging terutama sapi dan kerbau dari India mengenai kesiapan stok hadapi puasa dan Lebaran. Sebelumnya pak Suharjito (Presdir Dua Putra) hampir yang terbesar (gudangnya) menjamin ke saya sama ketua ADDI, mereka bilang 'bapak jangan takut, pemerintah jangan kuatir dan bilang saya' (Dua Putra dan ADDI) siap layani 24 jam suplai di manapun tempatnya yang membutuhkan," ungkap Enggar di PT Dua Putra, Bekasi, Jumat (28/4/2017).

Mendag memaparkan saat kedua distributor daging tersebut memberikan janji akan melayani semua permintaan daging dari manapun selama 24 jam per hari, Enggar mengaku tak percaya begitu saja. Sehingga hari ini, Enggrar melakukan kunjungan ke perusahaan tersebut untuk pengecekan stok daging langsung.

"Saya enggak yakin makanya saya datang liat ternyata stok daging ternyata bisa dilihat stok lebih dari cukup. Stok 3 ribu ton per bulan, 100 ton per hari, jika ada kenaikan 5 ribu ton per bulan, mereka dan juga ADDI siap menyalurkan dengan harga maksimal Rp80.000 per kg. Jadi sekali lagi untuk daging kita siap, dan jangan pernah spekulan mau naikkan harga. Karena kita komitmen ini bersama-sama dan langsung masuk kepasar," tukasnya.