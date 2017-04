\Berkaca dari 7-Eleven, Ritel Jangan Pasang Harga Kemahalan!\

JAKARTA - PT Modern Internasional Tbk (MDRN) menjual segmen bisnis ritelnya, 7-Eleven, kepada PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) dengan harga Rp1 triliun. Penjualan ini dilakukan, lantaran bisnis ritel tersebut menjadi beban bagi keuangan MDRN

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Feri Firdaus berpesan agar perusahaan yang bergerak di bidang ritel modern bisa meningkatkan daya saingnya untuk menghindari kemunduran bisnis. Dia pun berharap tidak ada perusahaan ritel modern lainnya yang mengalami nasib serupa seperti 7-Elven.

"Harus meningkatkan daya saing produk. Seperti harga jualnya harus kompetitif (murah)," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Bukan tanpa alasan, dia meminta para perusahaan ritel modern untuk meningkatkan daya saing. Pasalnya, apa yang terjadi pada Sevel adalah akibat dari harga jual produknya kurang kompetitif dibanding toko-toko ritel lainnya.

"Faktor daya saing. Karena di sevel harganya terlalu mahal jika dibandingkan dengan perushaan ritel lainnya," kata Feri.