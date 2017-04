\Konsep Bisnis 7-Eleven Tak Cocok Diterapkan di Indonesia\

JAKARTA - PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) membeli 7-Eleven dari PT Modern Internasional Tbk (MDRN) dengan harga Rp1 triliun. Pasalnya, bisnis ritel tersebut menjadi beban bagi keuangan MDRN

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan bisnis 7-Eleven redup. Seperti, kompetisi sektor minimarket di Indonesia cukup ketat, terjadi perang harga.

"Dalam hal ini minimarket yang kurang bisa menyesuaikan harga akan tersingkir dari pasar," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Selain itu, kebijakan Pemerintah juga turut mempengaruhi menurunnya bisnis 7-Eleven. Pasalnya kebijakan tersebut terbilang cukup bebas, banyaknya minimarket yang jaraknya saling berdekatan menyebabkan persaingan minimarket tidak sehat.

"Ada juga Kebijakan Pemerintah melarang penjualan minuman beralkohol di minimarket berdampak signifikan pada penjualan 7-Eleven," jelas Bhima.

Selain itu, dia melihat konsep dari 7-Eleven perlu ditinggalkan. Pasalnya, bisnis 7-Eleven dengan menyediakan meja dan kursi dianggap hanya menarik konsumen secara temporer. "Dalam jangka panjang strategi ini tidak efektif, banyak konsumen yang hanya membeli satu minuman bisa duduk santai hingga berjam-jam," kata Bhima.