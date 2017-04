\MNC Kapital Bidik Surabaya dengan One Stop Financial Destination\

SURABAYA – MNC Kapital melakukan gebrakan bisnis, yakni dengan memberikan layanan One Stop Financial Destination di Surabaya, Jawa Timur.

“MNC Kapital memberikan layanan One Stop Financial Destination, memenuhi segala kebutuhan nasabah,” kata Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat memberikan sambutan gala dinner MNC Financial Services di Surabaya, Jumat (28/4/2017) malam.

One Stop Financial Destination yang dimaksud seorang nasabah bisa mendapatkan layanan perbankan yang ditawarkan oleh MNC Bank, layanan pembiayaan pribadi oleh MNC Finance, layanan perantara pedagang efek oleh MNC Sekuritas, produk asuransi jiwa oleh MNC Life, produk asuransi umum oleh MNC Insurance, layanan pembiayaan usaha oleh MNC Leasing dan produk investasi reksadana oleh MNC Asset Management.

“Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain baik dari kebutuhan pendanaan atau mungkin kebutuhan investasi,” tegas HT.

Sebelumnya HT telah meresmikan gedung 12 lantai untuk MNC Bank, MNC Finance, MNC Securities, MNC Life, MNC Insurance, MNC Leasing, dan MNC Asset Management. Memberikan pelayanan terintergrasi MNC Financial Services di Surabaya

Peresmian Integrated Financial Services di kota Surabaya merupakan bagian dari rangkaian sinergi yang akan dilakukan di kota-kota lainnya di Indonesia pada tahun ini, yakni Denpasar-Bali, Medan dan Pekanbaru. Di mana 7 unit bisnis di bawah MNC Financial Services beroperasi dan memberikan pelayanan terpadu kepada nasabah di dalam satu gedung.

Direktur Utama MNC Financial Services Andrew Haswin menyatakan, Integrated Financial Services merupakan salah satu strategi perusahaan untuk meningkatkan pelayanan dan menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia akan solusi keuangan yang lengkap dan terintegrasi. “Kami ingin menyediakan one-stop financial solution bagi masyarakat Indonesia,” ungkapnya

“Kini layanan dan jasa keuangan yang kami miliki dapat diakses masyarakat dengan lebih cepat, mudah, dan praktis karena seluruh anak usaha MNC Financial Services berada dalam satu gedung,” ujar Andrew.