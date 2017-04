\Jelang Ramadan, Disperindag Jamin Kebutuhan Pokok Aman\

MANADO - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara (Sulut) menjamin kebutuhan pokok aman menghadapi bulan suci Ramadhan yang tinggal beberapa pekan lagi.

"Kami pastikan stok kebutuhan pokok menghadapi Ramadhan cukup banyak dan tersedia," kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Hanny Wajong di Manado, Sabtu (29/4/2017).



Hanny mengatakan saat ini stok bahan kebutuhan pokok masyarakat Sulut hingga tiga bulan ke depan aman, sehingga tidak perlu khawatir selama bulan suci Ramadhan.



Selain stok cukup aman, kata Hanny, sampai saat ini belum ada pergerakan harga cukup berarti di pasar-pasar tradisional maupun swalayan.



"Harga kebutuhan pokok masih cukup stabil, kalaupun terjadi kenaikan masih dianggap sangat wajar," kata Hanny.



Ia mengatakan kalaupun ada kenaikan harga itu pun hanya sekian persen lantaran terdapat mekanisme hukum pasar atau hukum permintaan dan penawaran, dimana setiap permintaan bertambah harga pasti otomatis naik.



"Distributor masih menyimpan cukup cadangan bahan kebutuhan pokok ini untuk beberapa waktu ke depan, sehingga untuk kebutuhan tersebut masih relatif aman, dan tidak terjadi kenaikan harga secara signifikan," katanya.



Sementara itu, harga beras di sentra perdagangan Kota Manado dan sekitarnya berada di kisaran Rp9.125 per kilogram, gula pasir Rp13.000 per kg, minyak kelapa Rp13.000 per kg, tepung terigu Rp8.000 per kg, harga susu dalam kaleng Rp9.000, telur Rp1.500 per butir.



Biasanya, jelang lebaran masyarakat membeli kebutuhan pokok paling banyak untuk membuat kue Lebaran.

(kmj)