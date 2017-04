\BUSINESS HITS: Perang Harga Jadi Pemicu Anjloknya Bisnis 7-Eleven \

JAKARTA - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan bisnis 7-Eleven redup. Seperti, kompetisi sektor minimarket di Indonesia cukup ketat dan terjadinya perang harga.

"Dalam hal ini minimarket yang kurang bisa menyesuaikan harga akan tersingkir dari pasar," ujarnya saat dihubungi Okezone.

Selain itu, kebijakan pemerintah juga turut memengaruhi menurunnya bisnis 7-Eleven. Pasalnya, kebijakan tersebut terbilang cukup bebas, banyaknya minimarket yang jaraknya saling berdekatan menyebabkan persaingan minimarket tidak sehat.

