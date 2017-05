\Kenaikan Upah Buruh Tak Sebanding dengan Tingginya Biaya Hidup\

JAKARTA – Pemerintah telah menentukan penetapan upah buruh melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dalam penetapan ini, kenaikan upah ditentukan oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengatakan, upah buruh saat ini memang telah mengalami kenaikan. Hanya saja, kenaikan upah ini masih belum sebanding dengan tingginya biaya hidup.

“Dalam 2 tahun terakhir, memang ada kenaikan upah. Tapi hal ini tidak sebanding dengan tingginya biaya hidup yang juga semakin tinggi,” tuturnya kepada Okezone.

Salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah tingginya harga bahan pokok hingga kenaikan tarif listrik. Hal ini berdampak pada semakin besarnya beban yang harus diterima oleh kalangan buruh.

“Mahalnya bahan pokok, listrik, inflasi, hingga rumah menjadi beban bagi buruh pada sektor formal,” ungkapnya.

Untuk itu, penetapan upah diharapkan tidak hanya menggunakan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Para buruh dan pengusaha pun harus dilibatkan dalam diskusi penetapan upah ini.

“Harus melalui kesepakatan,” tutupnya.