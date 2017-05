\ BUSINESS HITS: Belum Ada Perbaikan Upah Buruh Petani\

JAKARTA – Hari ini, kalangan buruh di Indonesia memperingati hari buruh atau yang dikenal dengan sebutan May Day. Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada hari buruh ini terdapat beberapa tuntutan yang disuarakan oleh buruh. Salah satunya adalah tentang besaran upah hingga perbaikan tingkat kesejahteraan.

Hanya saja, apabila melihat makna buruh secara lebih luas, pemaknaan hari buruh seharusnya tak hanya terbatas pada buruh formal sektor industri. Pasalnya, para karyawan hingga pekerja pada sektor informal lainnya juga termasuk pada kategori buruh.

“Kalau kita lihat sekarang kata buruh lebih dikategorikan kepada buruh industri. Padahal kalau dilihat pada konteks penerima upah, kategori buruh ini bisa lebih luas,” kata Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira kepada Okezone, Jakarta, Senin (1/5/2017).

