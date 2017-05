\ Tingkatkan Kesejahteraan, Aturan Pengupahan Buruh Harus Direvisi!\

JAKARTA - Pemerintah telah menentukan penetapan upah buruh melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015. Dalam penetapan ini, kenaikan upah ditentukan oleh inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Artinya, melalui ketentuan ini, upah buruh setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dengan mengikuti inflasi. Hanya saja, aturan ini menuai pro kontra dari kalangan buruh sejak tahun 2015 lalu hingga hari ini.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pemerintah seharusnya melakukan revisi terhadap aturan ini. Pasalnya, aturan ini menghilangkan hak buruh untuk melakukan perundingan.

"Jadi hak buruh tidak ada untuk berunding," tuturnya kepada Okezone, Senin (1/5/2017).

Aturan ini juga turut membebankan para pengusaha. Untuk itu, pemerintah diharapkan untuk dapat mengembalikan sistem perundingan dalam penetapan upah setiap tahunnya.

"Harus ada kesepakatan untuk penentuan upah," ungkapnya.

Apabila aturan ini tetap diterapkan, lanjutnya, maka berpotensi untuk menambah beban kaum buruh. Utamanya dengan prediksi inflasi yang pada tahun ini lebih besar dibandingkan tahun lalu.

"Misalkan, inflasi tahun 2016 itu 3%. Tapi inflasi tahun ini 4,5%. Justru ini menambah beban hidup kaum buruh," tutupnya.