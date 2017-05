\Wall Street Menguat Sambut Pencairan Anggaran Amerika Serikat\

NEW YORK - Bursa saham Amerika Serikat (AS), Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Senin waktu New York. Penguatan terjadi usai rapat kongres telah sepakat mengenai rancangan anggaran sementara.

Kesepakatan ini tentunya menjadi angin segar karena telah mencegah adanya Government Shut Down atau penutupan pemerintah.

Melansir Reuters, Senin (1/5/2017), indeks Dow Jones Industrial Average naik 20,36 poin atau 0,1% menjadi 20.960,87. Sedangkan indeks S&P 500 naik 4,53 poin atau 0,19% menjadi 2.388,73.

Sementara itu, Indeks Nasdaq Composite naik 18,83 poin atau 0,3% menjadi 6.066,44.

Anggaran sementara itu membuat pemerintah Federal mempunyai anggaran pada tingkat sekarang dan mencegah penutupan bagi banyak bagian pemerintah Federal, Sabtu 29 April 2017, tepat 100 hari Trump menjabat presiden, dan memberi anggota Kongres waktu satu minggu lagi untuk menyepakati anggaran tetap untuk membiayai pemerintah Federal sampai akhir tahun fiskal yaitu tanggal 30 September.