\Duh, Kesejahteraan Pekerja Terancam Inflasi 2017\

JAKARTA - Inflasi pada 2016, tercatat hanya mencapai 3,02%. Inflasi ini berhasil terkendali di saat ekonomi global masih dalam tahap pemulihan.

Hal ini tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia. Pasalnya, dengan rendahnya inflasi, maka daya beli masyarakat dapat meningkat.

Hanya saja, pada tahun ini, inflasi diperkirakan lebih tinggi dibandingkan pada 2016. Salah satu penyebabnya adalah mulai naiknya harga komoditas secara global.

Menurut Presiden Joko Widodo, inflasi ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah. Sebab, terdapat kemungkinan yang dikhawatirkan oleh Jokowi bahwa inflasi cenderung lebih tinggi pada 2017.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, tingginya inflasi ini dapat berdampak negatif bagi para pekerja. Khususnya adalah pekerja dengan penghasilan sesuai standar minimum seperti buruh.

"Inflasi tahun ini kan diprediksi lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Ini akan memberatkan bagi buruh dengan gaji yang hanya sesuai standar minimum," tuturnya kepada Okezone.

Penetapan upah memang telah disesuaikan berdasarkan inflasi. Hal ini pun telah diatur dalam kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Hanya saja, jika inflasi di atas perkiraan, maka hal ini akan sangat memengaruhi kesejahteraan pekerja. Hal inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah pada tahun ini.

"Pekerja formal pada sektor industri seperti buruh ini yang akan merasakan dampaknya. Apalagi dengan adanya kenaikan tarif listrik dan bahan pokok yang semakin mahal," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi menginginkan inflasi ditargetkan dapat turun setiap tahunnya. Pasalnya, apabila dibandingkan dengan inflasi negara maju yang hanya nol koma sekian persen hingga 1%, inflasi Indonesia masih cukup tinggi.

Jokowi pun tak ingin inflasi Indonesia menyentuh angka 8% hingga 9% seperti beberapa tahun silam. Sebab, tingginya inflasi akan berdampak pada sia-sianya pertumbuhan ekonomi yang dicapai.